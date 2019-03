La Chine veut renforcer l'idéologie à l'école

Le président chinois Xi Jinping a appelé au renforcement de l'éducation idéologique dans les écoles, a rapporté mardi un la télévision officielle CCTV, à quelques mois de la date sensible du 30e anniversaire des manifestations de la place Tiananmen. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, M. Xi a considérablement renforcé l'emprise du Parti communiste sur la société. Xi Jinping a ordonné lundi à une assemblée d'enseignants de «renforcer l'enseignement théorique, améliorer l'efficacité de l'enseignement idéologique et politique et intégrer les valeurs fondamentales du socialisme dans l'ensemble du processus d'éducation».

«Nous devons promouvoir l'idéologie pour faire face à toutes sortes d'idées erronées», a expliqué le président lors d'une réunion organisée à Pékin. Cette nouvelle tentative de reprise en main idéologique va de pair avec la campagne lancée par le pouvoir contre les «influences occidentales». Elle s'inscrit dans la volonté de Xi Jinping de promouvoir le «rêve chinois», fondé sur une identité nationale propre. «L'idéologie a un rôle irremplaçable et les enseignants ont une énorme responsabilité», a martelé le président chinois, cité par CCTV.

Le Parti communiste redouble de prudence et renforce son contrôle des établissements scolaires à l'approche du 30e anniversaire de la répression des manifestations de la place Tiananmen de Pékin. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, après une longue mobilisation réclamant des réformes démocratiques et la fin de la corruption, soldats et blindés avaient ouvert le feu sur des manifestants au centre de la capitale chinoise. Cette sanglante répression pourrait avoir fait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts, selon les estimations. Aujourd'hui encore, l'événement reste tabou en Chine populaire, banni des manuels scolaires et des réseaux sociaux.

(L'essentiel/afp)