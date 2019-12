L'EI en Afrique de l'ouest enlève 14 voyageurs

Quatorze personnes, dont deux travailleurs humanitaires de la Croix-Rouge, ont été enlevées dans le nord-est du Nigeria, confronté à une sanglante insurrection jihadiste, a-t-on appris jeudi de sources sécuritaires nigérianes. Le groupe de voyageurs a été intercepté par des insurgés du groupe État Islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) sur une route de l'État du Borno mercredi soir, selon ces sources.

«Les terroristes de l'ISWAP ont établi un point de contrôle le long de l'axe Maiduguri-Damaturu hier (mercredi) vers 20h30 et ont emmené 14 personnes qui les ont confondues avec des militaires en patrouille», a affirmé à l'AFP une source sécuritaire. «Ils arrêtaient les automobilistes qui se dépêchaient de rejoindre Maiduguri» à la nuit tombée. «Parmi les victimes enlevées figurent un sergent de l'armée et sa famille qui revenaient d'un voyage. Deux membres du personnel de la Croix-Rouge ont également été emmenés, ainsi que six habitants partis cueillir des sauterelles en brousse - une friandise locale».

Revendication de l'ISWAP

Une seconde source sécuritaire a confirmé l'enlèvement, affirmant que les djihadistes avaient «trompé les automobilistes en montant un faux barrage sur la route près de Jakana». «Un militaire et sa famille figurent parmi les otages. deux employés de la Croix-Rouge également», a ajouté cette seconde source.

Dans un communiqué, l'ISWAP a revendiqué «avoir fait 14 prisonniers, dont deux employés de la Croix-Rouge, à un faux point de contrôle installé par ses combattants» dans le Borno, selon le site de surveillance Site Intelligence. Le groupe jihadiste, a affirmé avoir «capturé» six soldats nigérians et huit civils chrétiens, dont deux employés de la Croix-Rouge.

Vérifications en cours

L'identité des deux humanitaires restait floue jeudi. Selon un représentant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Nigeria joint au téléphone, l'organisation n'était pas en mesure de confirmer s'il s'agissait d'employés de la Croix-Rouge nationale ou du CICR. Des vérifications étaient en cours jeudi.

L'ISWAP est une faction dissidente du groupe jihadiste Boko Haram, qui a commis de nombreuses attaques et attentats contre des civils. L'insurrection a fait plus de 35 000 morts et deux millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria, et s'est étendue aux pays voisins.

