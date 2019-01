Des affrontements entre milices font 10 morts

Des affrontements entre milices d'autodéfense ont fait dix morts dimanche dans l'Etat de Guerrero, en proie à la violence liée au trafic de drogue, a indiqué Roberto Alvarez, porte-parole de la sécurité dans cet Etat du sud du Mexique. «Des membres de deux groupes de civils armés qui se qualifient de policiers de proximité (autodéfense) se sont affrontés dimanche avec des armes à feu (...) à Chilapa. Le bilan est de dix personnes décédées et de deux blessés», a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

À l'issue de ces affrontements, la police a trouvé sur place «deux véhicules présentant de nombreux impacts de balles et dans lesquelles se trouvaient dix corps sans vie», a-t-il ajouté. Les blessés ont été hospitalisés dans la région, a conclu M. Álvarez. L'Etat de Guerrero, centre nerveux de nombreuses organisations de narcotrafiquants, est l'un des plus violents du Mexique. Des bandes criminelles issues de cartels de la drogue, décimés ces dernières années, cherchent à se reconstituer et à emprunter d'autres voies pour le trafic de stupéfiants. Afin de lutter contre ces bandes, des habitants ont créé des milices d'autodéfense.

Selon les chiffres officiels, la violence liée au trafic de drogue a fait plus de 200 000 morts au Mexique depuis décembre 2006, date à laquelle le gouvernement fédéral a lancé une opération militaire controversée de lutte contre le trafic de drogue.

(L'essentiel/afp)