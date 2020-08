«Les Libanais du Luxembourg effarés»

«Après la crise politique, la crise financière, la crise sociale et le coronavirus, on se disait que ça ne pouvait pas être pire. Et puis il y a eu ces explosions». Mandy Esta vit entre le Luxembourg et le Liban, pays en souffrance depuis des mois pour diverses raisons. Mardi soir, elle était à Beyrouth, tranquillement attablée quand les explosions se sont produites.

La solution d'urgence Emergency.lu ne sera pas déployée après les explosions à Beyrouth, explique un responsable du ministère des Affaires étrangères à L'essentiel. Le dispositif sert en effet à rétablir les communications en situation de crise, or, le réseau de communication de Beyrouth continue à fonctionner. En revanche, le ministère a contacté ses partenaires comme la Croix Rouge, pour trouver un autre moyen d'aider. Une contribution financière est à l'étude, mais aucune décision n'a encore été prise.

«On a d'abord pensé à une sorte de séisme, ça bougeait dans tous les sens. Et une minute ou plus après, est arrivé le souffle, très fort, de l'explosion», raconte Mandy. «Ma mère est tombée. Elle était assise et a été projetée à deux mètres en avant». La famille n'habite pas très loin du lieu du drame. «Nous sommes à environ 1,5 km du port de Beyrouth». Autour de chez eux, «il n'y a pas une seule ruelle sans verre par terre, sans vitrines défoncées. Les vitres de notre maison sont complètement brisées, tout a éclaté. les portes sont défoncées, l'encadrement des portes aussi».

Malgré tout ça, la famille positive. «Ça va, on est encore en vie. Certains de nos amis ont été blessés et ont dû attendre jusqu'à 2h du matin pour recevoir les premiers soins». Les principaux hôpitaux du Liban, situés à Beyrouth, ont été endommagés par l'explosion et sont très vite arrivés aux limites de leurs capacités, la nuit dernière. Ce mercredi, «on accuse encore le coup, c'est une année de cauchemar» pour le Liban.

Mandy Esta fait partie d'une œuvre de charité destinée à aider les enfants de familles en difficulté dans leur scolarité. «On était bien actif avec les écoles, on préparait les aides et le support scolaire et financier, mais l'action s'arrête. On espère pouvoir continuer dans quelques jours, mais on doit prendre du recul, s'arrêter un peu». Michael Chidiac fait aussi partie des membres fondateurs de cette charité, et est président du Cercle libanais de Luxembourg.

Le Grand-Duché compte, selon les estimations, entre 600 et 700 résidents libanais, dont 400 sont membres du Cercle. Comme Mandy Esta, Michael Chidiac est sous le choc depuis mardi soir. «Les Libanais du Luxembourg sont effarés, tombent des nues. Nos membres ont suivi les événements sur nos réseaux sociaux internes. Même pendant la guerre avec 1975, on n'a jamais vu pareille explosion», affirme-t-il.

Selon lui, «c'est toute la ville qui est détruite. Le chaos est généralisé» et tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché. «Ma famille n'est pas très loin, elle a été touchée. Il n'y a pas que des bris de glaces». Toutefois, vu l'ampleur de l'explosion, il estime que le bilan actuel, 100 morts et 4 000 blessés «aurait pu être bien plus dramatique». Malgré ça, pour les Libanais du Luxembourg et d'ailleurs, «on est tous dans un deuil, dans une tristesse profonde».

De la tristesse mais aussi de la colère. «C'est soit de la négligence très grave, soit un acte terroriste, on attend de comprendre, ce qui s'est passé n'est toujours pas clair. Mais avoir de telles quantités d'explosifs à un tel endroit, c'est grave. Cela aurait pu être prévenu». Une fois le choc passé, il faudra aussi organiser la solidarité au sein de la diaspora, en plus de celles des États. D'après Mandy Esta, «quelle que soit la porte à laquelle vous frappez, au Liban, vous trouverez quelqu'un qui a besoin d'aide».

