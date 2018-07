Une vidéo montre l'attaque du groupe de touristes

«Nous étudions toutes les pistes», y compris celle d'un vol, a indiqué le ministre tadjik de l'Intérieur Ramazon Hamro Rahimzoda sans évoquer explicitement la possibilité d'un acte terroriste. Il a précisé que les assaillants «avaient des couteaux et des armes à feu» et qu'un touriste avait été blessé avec un couteau. Les personnes décédées sont un Suisse, deux Américains et un Néerlandais, tandis qu'un autre Suisse et un autre Néerlandais ont été blessés. Le septième touriste, un Français qui se trouvait en queue de peloton, est sorti indemne et est interrogé par la police.

A 150 kilomètres de la capitale

L'attaque s'est produite dimanche dans la région de Danghara, à 150 km au sud de la capitale Douchanbé, lorsqu'un groupe de sept personnes qui se déplaçaient à vélo ont été fauchées par une voiture, dont le conducteur a ensuite pris la fuite. Selon le ministre, l'un des deux touristes blessés l'a été par «un coup de couteau» et se trouve à l'hôpital dans un état «stable».

Le ministre a indiqué que les «institutions publiques ont été placées sous protection» pour «assurer la sécurité des citoyens et des touristes» suite à cette attaque.

Suspects abattus ou arrêtés

Selon plusieurs communiqués diffusés par la police, au moins quatre suspects ont été arrêtés et quatre autres tués lors d'opérations menées par la police pour retrouver les responsables de l'attaque. L'un des suspects abattus par la police, un Tadjik de 21 ans, est le propriétaire présumé de la voiture qui a fauché les touristes.

Tajikistan authorities released info on identities of 3 more suspects in connection to the armed deadly attack on American and European tourists. https://t.co/lbgfFBDkwx pic.twitter.com/zJNXIUhq5Y— Ryskeldi Satke (@RyskeldiSatke) 30 juillet 2018

Un cyclotouriste belge, Nicolas Moerman, arrivé sur les lieux juste après l'attaque, a indiqué à la radio-TV publique flamande VRT avoir vu «plusieurs cyclistes sur le sol, certains complètement sous le choc».

«J'ai demandé ce qui s'était passé et la première chose que quelqu'un a dit, c'est qu'ils avaient été percutés par une voiture et que les gens qui en étaient sortis avaient commencé à les poignarder avec des couteaux», a-t-il déclaré.

Le Néerlandais tué, un homme de 56 ans, se trouvait avec sa compagne de 58 ans, également des Pays-Bas. Celle-ci a été blessée dans l'incident et conduite à l'hôpital, selon le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Voie prisée des cyclistes

L'attaque a eu lieu sur la partie la plus méridionale de la voie touristique M41, plus connue sous le nom de route du Pamir, qui relie le Kirghizstan voisin au Nord jusqu'à la frontière afghane, au Sud du Tadjikistan.

Construite à l'époque soviétique, elle est notamment prisée par les passionnés de cyclisme pour ses passages à haute altitude avec des cols à plus de 4500 mètres et ses paysages désertiques.

(L'essentiel/afp)