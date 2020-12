Atlantic City va détruire un ancien casino de Trump

La ville d’Atlantic City va mettre aux enchères le droit de faire imploser, d’une pression sur un bouton, un ancien casino de Donald Trump, fermé depuis 2014, au bénéfice d’une œuvre caritative. Premier établissement de l’ancien promoteur immobilier à ouvrir dans cette ville côtière du New Jersey, en 1984, le Trump Plaza était vide depuis six ans et peu ou pas entretenu.

À plusieurs reprises, à l’occasion de tempêtes, des morceaux de la façade sont tombés sur la promenade du bord de mer, qui longe l’établissement. Depuis 2016, l’ensemble composé de deux bâtiments appartient à l’investisseur Carl Icahn, qui était l’un des principaux créanciers de la filiale de Donald Trump à Atlantic City. Mi-juin, en accord avec Carl Icahn, le maire de la ville, Marty Small, avait annoncé la démolition de l’ancien casino, au plus tard en février 2021, après avoir saisi la justice car il jugeait l’installation dangereuse pour les riverains.

Mercredi, l’édile a indiqué que le droit d’appuyer sur le bouton qui déclenchera l’implosion, le 29 janvier, allait être mis aux enchères, au profit d’une association de jeunesse, le Boys & Girls Club of Atlantic City. «Le moment est venu de tourner une page et de le remplacer par autre chose», écrit la maison d’enchères Bodnar’s Auction, basée dans le New Jersey.

(L'essentiel/afp)