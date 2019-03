Un avion a dû atterrir en urgence à New York

L'appareil, qui avait à son bord 189 passagers, effectuait une liaison entre Montréal et Fort Lauderdale en Floride. «Nous confirmons que le vol TS492 de YUL à FLL a fait un atterrissage d'urgence» sur l'aéroport de Newark, près de New York, «en raison d'indications de fumée dans la soute», a indiqué la compagnie dans un tweet.

«Personne n'a été blessé. La sécurité de nos passagers est notre priorité et ceux-ci ont été évacués du Boeing 737-800 rapidement après l'atterrissage», a-t-elle ajouté. Un autre appareil sera envoyé sous peu à Newark pour transporter les passagers à leur destination à Fort Lauderdale, a précisé la porte-parole de la compagnie dans un mail.

We confirm that flight TS492 from YUL to FLL made a emergency landing in EWR due to reports of smoke in the cargo hold. No one was injured. Our passengers’ safety is our top priority and they were evacuated from the Boeing 737 promptly after landing.