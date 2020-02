Le soldat à l'origine de la tuerie a été abattu

Un soldat a été abattu dimanche par la police dans un centre commercial du nord-est de la Thaïlande, où il s'était retranché après avoir dévalisé un arsenal et massacré 27 personnes. Les faits se sont déroulés à l'intérieur du centre commercial Terminal 21 à Nakhon Ratchasima, ville également connue sous le nom de Korat. Des rafales de coups de feu ont retenti au lever du jour, quelques heures après que les forces de l'ordre eurent pris d'assaut le rez-de-chaussée et libéré des dizaines de clients paniqués et choqués.

Le tireur, un officier de l'armée identifié comme l'adjudant-chef Jakrapanth Thomma, avait relayé son massacre sur son compte Facebook. L'assaillant a été tué vers 3h (heure du Luxembourg). Selon un porte-parole de la police, il a été abattu par des commandos d'élite des forces de sécurité au cours d'une opération qui a mobilisé plusieurs centaines d'hommes. Peu de temps avant la mort du tireur, une file d'ambulances a été vue quittant le centre commercial, tandis que des experts de la police judiciaire arrivaient sur place.

Pendant la nuit, des échanges de tirs nourris ont été entendus et des personnes ont été évacuées du bâtiment par petits groupes. Au cours du raid, un policier a été tué. Plusieurs évacués ont raconté comment une journée ordinaire de shopping le samedi dans un centre commercial animé a basculé dans l'horreur. Un secouriste volontaire, dont l'équipe a transporté quatre corps à l'hôpital, a décrit un véritable bain de sang. «Je n'ai jamais rien vu de tel, a expliqué Peerapong Chatadee. Je me sens tellement triste. C'est un soldat, il n'aurait pas dû tirer sur des gens sans armes».

(L'essentiel/afp)