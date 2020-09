Trump brave les consignes sanitaires

Le président américain Donald Trump a tenu dimanche son premier meeting entièrement en intérieur depuis des mois, indignant les autorités locales qui avaient averti que le rassemblement pourrait enfreindre les restrictions liées au coronavirus concernant la jauge autorisée. Le meeting programmé dimanche dans la ville de Henderson, dans le Nevada, a attiré les foudres des autorités locales, qui n’avaient néanmoins encore rien écrit sur leur compte Twitter lundi matin en Europe, qui ont signalé que les événements rassemblant plus de 50 personnes n’étaient pas autorisés à cause du coronavirus.

«La ville de Henderson a fait parvenir une lettre formelle et un avertissement verbal à l’organisateur de l’événement expliquant que l’événement, tel qu’il était programmé, violait directement les directives d’urgence liées au Covid-19 du gouverneur», a déclaré la porte-parole de la ville Kathleen Richards dans un communiqué. Trump s’est servi du rassemblement de dimanche à Henderson, dans la banlieue de Las Vegas, pour applaudir sa propre gestion de la pandémie, qui a tué près de 195’000 Américains, le bilan le plus élevé au monde.

«Nous avons fait un travail incroyable, nous n’obtenons absolument aucune reconnaissance pour le travail que nous avons fait», a dit Donald Trump à la foule réunie, ajoutant que son leadership a «sauvé des millions de vies». Le gouverneur de l’Etat, Steve Sisolak, a écrit sur Twitter que «ce soir, le Président Donald Trump mène des actions irréfléchies et égoïstes, qui mettent d’innombrables vies en danger ici au Nevada». «Il semblerait que le Président ait oublié que son pays est encore en plein milieu d’une pandémie mondiale», a-t-il souligné.

Tonight, President Donald Trump is taking reckless and selfish actions that are putting countless lives in danger here in Nevada.