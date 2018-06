La porte parole de Trump a été virée d'un restaurant

La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a affirmé samedi avoir été mise à la porte d'un restaurant où elle souhaitait dîner la veille, au motif qu'elle travaillait pour le président Donald Trump. Les faits se sont passés dans un établissement nommé The Red Hen, à Lexington, dans l'Etat de Virginie mitoyen de la capitale fédérale. «Hier soir, la propriétaire du Red Hen à Lexington, en Virginie, m'a demandée de partir car je travaille pour le président des Etats-Unis. Je suis partie en restant polie», a tweeté Mme Sanders.

Le geste de la restauratrice «en dit plus long sur elle que sur moi», a ajouté la responsable, chargée en semaine de répondre aux journalistes lors d'une conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche. L'incident a été révélé sur Facebook par un homme affirmant être un employé de l'établissement, qui a précisé dans son message avoir servi Sarah Sanders «lors d'une durée totale de deux minutes». Le restaurant, dont le site internet était difficilement accessible samedi, a été visé par de nombreuses critiques positives ou négatives, pour avoir refusé Mme Sanders.

«Je voudrais vous demander de partir»

La propriétaire de l'établissement, Stéphanie Wilkinson, a expliqué au Washington Post que de son point de vue, la porte-parole servait une administration «inhumaine et immorale» et qu'elle ne pouvait pas accueillir un défenseur des «politiques les plus cruelles» du président Trump. La propriétaire a également expliqué que beaucoup de ses employés était homosexuels et que Mme Sanders défendait la volonté de Donald Trump d'interdire aux recrues transgenres l'accès aux forces armées. Elle s'est dite choquée aussi par sa défense de la séparation de force des parents sans papiers et de leurs enfants.

«Je lui ai dit : "Je voudrais vous demander de partir"». «J'ai expliqué que l'établissement avait des valeurs que j'entendais défendre telles que l'honnêteté, la compassion et l'entraide», a ajouté Mme Wilkinson. Le visage de Sarah Sanders est connu car son briefing est retransmis par les chaînes d'information américaines. Son homologue au département d'Etat, Heather Nauert, lui a rendu hommage. «Sarah, tu es impressionnante. Je suis tellement désolée que tu aies été traitée de la sorte», a écrit la porte-parole de la diplomatie américaine. La ministre américaine de la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, a de son côté été prise à partie par des manifestants mardi alors qu'elle dînait dans un restaurant mexicain de Washington. Ces militants lui reprochaient de défendre la politique migratoire très controversée du président Trump, ayant conduit à la séparation de leurs parents de plus de 2 000 enfants.

Sarah, you’re a class act. I’m so sorry you were treated this way. https://t.co/6T5Lm5oMVW — heather nauert (@HeatherNauert) 23 juin 2018

(L'essentiel)