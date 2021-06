Un effort héroïque pour sauver son père et sa sœur

C’est la fin d’une jolie journée ensoleillée à Jacksonville (Floride). Chase Poust, 7 ans, et sa petite sœur Abigail, 4 ans, barbotent autour du bateau amarré de leur papa. Les deux enfants sont en train de profiter de la douceur de ce vendredi soir quand un fort courant les prend par surprise. Steven, le père de famille, perd le contrôle de son bateau.

«Le courant était si fort que ma sœur, qui se tient normalement à l’arrière du bateau, a lâché prise. J’ai fait pareil pour l’attraper, mais ensuite j’étais coincé. J’avais vraiment peur», raconte Chase à WJXT. Steven saute à l’eau et crie à son fils de nager jusqu’au bord pendant qu’il essaie de récupérer Abigail, qui porte un dispositif de flottaison mais qui est en train de se faire emporter par le courant.

«Je leur ai dit que je les aimais parce que je n’étais pas sûr de ce qui allait se passer. J’ai essayé de rester auprès d’elle tant que j’ai pu. Je me suis épuisé, et elle s’est éloignée de moi», témoigne le père de famille. Pendant ce temps, Chase donne tout ce qu’il a pour atteindre la terre ferme, à 1,5 kilomètre de là. Pendant une heure, il alterne la flottaison sur le dos et la nage du chien.

Une fois arrivé à bon port, l’enfant se rue vers la première maison et appelle à l’aide. Après une heure de recherche, les secouristes finissent par repérer Steven et Abigail. L’Américain est bien conscient de la chance incroyable que lui et sa petite famille ont eue. «Ce petit homme… a réussi à atteindre la terre ferme et à demander de l’aide, c’est ce qui nous a sauvé la vie», s’émerveille-t-il.

Quant à Chase, il n’a aucune idée d’où il sort ses talents de nageur.

