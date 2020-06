Ils lavent les pieds de leaders noirs par «humilité»

D'aucuns y verront une scène d'humiliation, d'autres un pas vers l'égalité dans un cadre religieux. C'est cette dernière lecture que souhaitent mettre en avant les personnes qui ont participé à une cérémonie de «lavage de pied» dans le cadre d'une marche contre le racisme et les violences policières en Caroline du Nord, samedi, douze jours après la mort de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans victime d'une bavure policière.

Trois policiers et trois membres d'une communauté religieuse, tous blancs, ont symboliquement lavé les pieds de deux pasteurs afro-américains, Faith Wokoma et son mari Soboma, pour marquer leur «amour et humilité». La cérémonie en question est directement inspirée de la Bible, quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples.

«Nous ne voulons pas d'une église blanche et d'une église noire»

«Tout a commencé avec une reconnaissance de notre histoire de violence, d'abus et de racisme systémique qui a coûté la vie à trop de personnes. Nous avons cité leurs noms avant de respecter 8 minutes et 46 secondes de silence. Il y a eu plusieurs moments de prières. J'ai été touchée par les mots forts qui ont été prononcés et la volonté de changement», a expliqué Lori Bush, une élue de la ville de Cary, où s'est déroulée la marche.

La cérémonie du «lavage de pieds» a été «sincère et poignante», a-t-elle ajouté. «L'église a toujours été vectrice de changement dans l’histoire des droits civiques. Nous ne voulons pas d'une église blanche et d'une église noire, nous voulons être ensemble. J'ai été surprise de voir des policiers participer à l'initiative», a pour sa part déclaré Faith Wokoma.

