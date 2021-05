Un puissant séisme a secoué le Japon

Un tremblement de terre de magnitude 6,8 s’est produit samedi au large de la côte nord-est du Japon sans entraîner de risque de tsunami, ont annoncé les autorités japonaises et l’Institut américain de géophysique (USGS). Le séisme a eu lieu à 10H27 locales (3H27, heure de Luxembourg) à une profondeur de 47 kilomètres dans le Pacifique, au large d’Ishinomaki, dans la préfecture de Miyagi, non loin de l’épicentre du tremblement de terre de 2011 qui avait déclenché un important tsunami, tuant plus de 18 000 personnes.

L’USGS et l’agence météorologique japonaise ont toutefois assuré qu’il n’y avait pas de risque de tsunami à la suite du séisme, qui a produit de fortes secousses le long de certaines parties de la côte orientale et a également été ressenti à Tokyo. Un responsable de l’agence japonaise a cependant averti que de fortes répliques pourraient frapper la région dans environ une semaine, ajoutant que le mauvais temps prévu pourrait déclencher des glissements de terrain à la suite des dernières secousses.

Aucun dommage

Il n’y avait aucun dommage signalé dans l’immédiat, mais deux personnes ont été légèrement blessées par du bris de vitre dans une gare d’Onagawa, et une octogénaire a été hospitalisée après une chute dans un supermarché de Fukushima, a rapporté la télévision publique NHK. «Nous sommes au courant des informations mais sommes encore en train de recueillir des informations», a dit à l’AFP Kazuto Takeda, un responsable du service de gestion des urgences de la préfecture de Miyagi.

L’opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima, la firme Tepco, a assuré de son côté que l’usine, qui avait partiellement été détruite après le tsunami en 2011, n’avait enregistré aucun signe anormal. «Les opérations se déroulent normalement», a indiqué à l’AFP le porte-parole de Tepco, Koichiro Shiraki. Le trafic ferroviaire, y compris celui des trains à grande vitesse shinkansen, a été interrompu, a indiqué de son côté NHK. Des ascenseurs sont également restés bloqués dans certains immeubles de Miyagi.

Le Japon se trouve sur la «ceinture de feu» du Pacifique, un arc d’intense activité sismique qui s’étend à travers l’Asie du Sud-Est et le bassin du Pacifique. Il a de strictes normes de construction pour que ses bâtiments soient capables de résister à de fortes secousses.

