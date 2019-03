Guaido comploterait avec l'argent des sanctions US

Deux mois après s'être proclamé président par intérim du Venezuela, l'opposant Juan Guaido, soutenu par une cinquantaine de pays dont les Etats-Unis, est accusé par le gouvernement d'utiliser l'argent des sanctions américaines pour financer des «opérations terroristes» dans le pays. Depuis le 23 janvier, le Venezuela confronté à la plus grave crise de son histoire avec une économie au ralenti, une monnaie naufragée et des pénuries de tout, compte de fait deux «présidents»: Juan Guaido et le chef de l'Etat en exercice Nicolas Maduro.

Tous deux avaient convoqué samedi des rassemblements de leurs partisans, à Caracas «contre le terrorisme» pour M. Maduro, à Barcelona (nord-est) pour Juan Guaido, qui a entamé une tournée du pays destinée, compte-t-il, à le mener «jusqu'à Miraflores» le palais présidentiel. M. Maduro et son gouvernement ont accusé Juan Guaido et son bras droit, le député Roberto Marrero arrêté jeudi par les services de renseignements, de fomenter des opérations terroristes avec l'argent de l'Etat bloqué par les sanctions américaines. Selon Caracas, les Etats-Unis ont bloqué environ 30 milliards de dollars lui revenant.

«Ecoutez ça à la Maison Blanche!»

Le ministre de l'Information Jorge Rodriguez a affirmé à la télévision détenir des preuves selon lesquelles des «tueurs» recrutés au Salvador, au Guatemala et au Honduras «grâce à d'énormes sommes d'argent» ont été envoyés en Colombie voisine pour conduire des «assassinats sélectifs» et des «sabotages» des services publics vénézuéliens. «Les conversations entre Guaido et Marrero prouvent qu'un milliard (de dollars) ont été alloués» au paiement de «criminels», a-t-il martelé. «Nous voici, 60 jours plus tard, debout!», s'est écrié Nicolas Maduro à la tribune du rassemblement officiel. Entonnant l'hymne national «Gloire au peuple courageux», il a lancé: «Ecoutez ça à la Maison Blanche!»

«On continue dans la rue (..) on continue la lutte», avait indiqué auparavant M. Guaido sur Twitter, accompagné d'une vidéo le montrant saluant ses partisans. Début mars, M. Guaido bénéficiait de 61% d'avis favorables contre 14% pour M. Maduro, selon une enquête de l'institut Datanalisis. «Un tel scénario était inimaginable en 2018», reconnait l'analyste Mariano de Alba. Mais, même «affaibli», M. Maduro «a réussi à maintenir une cohésion étonnante dans l'adversité». Surtout la forte mobilisation populaire et le soutien affirmé de Washington et de l'Union européenne, notamment, n'ont pas entamé la loyauté de l'armée envers le pouvoir.

(L'essentiel/afp)