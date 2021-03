Un député prokurde arrêté en pyjama au Parlement

Le député Faruk Gergerlioglu «a été emmené de force alors qu’il était en pyjama et en pantoufles» par «près de 100 policiers», a déclaré le Parti démocratique des peuples (HDP, prokurde) dans un communiqué. Célèbre pour ses combats en faveurs des droits humains, Faruk Gergerlioglu a été déchu de son mandat mercredi, après la confirmation par la justice d’une condamnation à deux ans et demi de prison pour «propagande terroriste». Le député rejette ces accusations et sa destitution a été condamnée par plusieurs ONG et pays occidentaux.

Pour protester contre sa destitution, Faruk Gergerlioglu refusait de quitter le Parlement depuis mercredi, dormant et mangeant dans une salle du bâtiment officiel. Des images de son interpellation, relayées par le HDP sur Twitter, montrent Faruk Gergerlioglu les traits tirés et en t-shirt noir. «Nous pouvions voir ce genre de scènes dans les années 1990. Malheureusement, rien n’a changé depuis», a déclaré le député lors de son interpellation, selon des propos rapportés par son parti.

(L'essentiel/afp)