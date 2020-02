Un petit vomit, sa mère se fait lacérer le visage

Une jeune maman se trouvait dans un bus des transports publics new-yorkais quand l'un de ses enfants s'est senti mal et a vomi, mardi en fin de journée. Comme le veut la procédure, le chauffeur a immédiatement réagi en mettant son véhicule hors service pour le nettoyer et le désinfecter. Visiblement, cet incident a fortement déplu à une autre passagère, raconte ABC News.

Furieuse, la femme a suivi la mère et ses enfants dans la rue. Elle a sorti un couteau et a lacéré le visage de la trentenaire avant de prendre la fuite. La victime a été emmenée à l'hôpital, mais son état de santé n'a pas été communiqué. La police de New York a diffusé une photo de l'auteure de l'agression et promis une récompense de 2500 dollars à quiconque fournirait des informations décisives.

(L'essentiel/joc)