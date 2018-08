Attentat meurtrier contre une mosquée chiite

Les kamikazes déguisés en femmes ont fait irruption dans l'édifice près de la frontière pakistanaise. Ils ont ouvert le feu sur les croyants avant d'activer leurs charges, selon les autorités. D'après les premières images envoyées de Gardez, les explosions ont provoqué un carnage et brisé les stucs, les ornements et les fenêtres.

«Les assaillants étaient bien des hommes, portant des burqas pour dissimuler leurs vestes explosives et leurs armes automatiques», a rapporté le chef de la police provinciale, le général Raz Mohammad Mandozai. Cette information a été confirmée par le porte-parole du gouvernement de la province de Paktia, dont Gardez est la capitale.

«Toutes les victimes sont des croyants qui étaient rassemblés pour la prière du vendredi au moment où ils ont été fauchés», a ajouté le général Mandozai. Le porte-parole du gouverneur Abdullah Hasrat a confirmé à l'AFP le bilan de «29 morts et 81 blessés». Ce n'est pas la première fois que des kamikazes se présentent sous une burqa, profitant du fait que les femmes sont rarement fouillées.

«Corps disséminés»

Voisin de la mosquée, Sayed Naimatullah, 30 ans, a raconté à l'AFP s'y être rendu juste après le double attentat-suicide, pour découvrir «des croyants morts et blessés disséminés dans la mosquée. Je n'avais jamais été témoin d'une telle explosion».

Afghanistan mosque attack: At least 25 Shia worshippers killed in Gardez https://t.co/q6h1xcR30R– BBC News (World) (@BBCWorld) August 3, 2018

Démenti des talibans

Cette attaque n'a pas été revendiquée. Mais les talibans ont rapidement fait savoir par la voix de leur porte-parole, Zabihullah Mujahid, qu'ils n'avaient «rien à voir» dans ce massacre, désignant une nouvelle fois, implicitement, le groupe État islamique (EI).

L'EI, dont les combattants subissent de lourdes pertes sur le front militaire, confrontés aux assauts des talibans dans le nord et des armées afghane et américaine dans le nord et la province orientale du Nangarhar, multiplie les attentats. Plus de 150 d'entre eux et leurs commandants se sont rendus aux forces afghanes en début de semaine dans la province de Jawzjan, dans le nord.

(L'essentiel/nxp/afp)