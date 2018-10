Affaire «abominable que personne ne peut justifier»

Le prince héritier d'Arabie saoudite doit s'exprimer mercredi devant un forum international sur l'investissement à Riyad, première intervention depuis le début de la crise née du meurtre du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi. Les organisateurs du forum Future Investment Initiative (FII) ont classé le prince Mohammed ben Salmane parmi les principaux orateurs au deuxième jour de la conférence. Il y avait fait une brève apparition mardi.

Le prince héritier doit faire partie d'un groupe d'intervenants aux côtés du Premier ministre désigné du Liban, Saad Hariri, qui avait brusquement annoncé sa démission en novembre 2017 depuis la capitale saoudienne, déclenchant des rumeurs selon lesquelles il y était détenu contre son gré. La conférence économique de Riyad, surnommée «Davos du désert» par la presse, a été totalement éclipsée par le tollé international suscité par l'assassinat, le 2 octobre, de Jamal Khashoggi, au consulat du royaume saoudien à Istanbul.

«Des jours difficiles»

Des informations selon lesquelles le meurtre a été ordonné par le pouvoir saoudien ont incité des responsables politiques et des chefs d'entreprise occidentaux à annuler leur venue au FII. Le scandale a terni l'image du prince Mohammed qui, selon le président Donald Trump, a nié toute implication dans le meurtre de Khashoggi.

Les organisateurs saoudiens du forum de Ryad se sont efforcés de montrer que les affaires continuent en annonçant 12 «méga-projets» d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars, notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz et des infrastructures, au premier jour du FII qui s'achève jeudi. «Ce sont des jours difficiles. Nous traversons une crise», a déclaré devant les participants le ministre saoudien de l’Énergie, Khaled al-Faleh. L'assassinat de Khashoggi «est abominable et personne dans le royaume ne peut le justifier», a-t-il ajouté.

