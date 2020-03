Biden prend la main de sa femme: «Voici ma sœur!»

Fort d'une impressionnante série de victoires à l'occasion du «Super Tuesday», Joe Biden a désormais le vent en poupe dans la primaire démocrate. L'ancien vice-président de Barack Obama a devancé son grand rival Bernie Sanders dans plusieurs États: Virginie, Caroline du Nord, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota et Massachusetts. Le démocrate de 77 ans est par ailleurs arrivé en tête au Texas, selon les estimations des médias américains. De plus, Michael Bloomberg a annoncé mercredi qu'il se retirait de la course et qu'il soutenait Biden.

En revanche, Sanders était mercredi confortablement en tête en Californie. Selon plusieurs médias, le sénateur socialiste obtenait 33% des voix après le dépouillement de 80% des bureaux de vote.

Biden, qui représente l'aile plus modérée du parti démocrate, était crédité de 24,2% des suffrages. Une victoire permettrait à Bernie Sanders de sauver l'honneur et de s'inscrire dans un duel de longue haleine face à Joe Biden, redevenu favori.

Biden confond sa soeur et sa femme

Malgré l'avance de «Bernie», l'Etat le plus peuplé du pays n'a toujours pas été officiellement attribué à un candidat par la plupart des médias. En Californie, en effet, les électeurs pouvaient voter par courrier jusqu'à mardi inclus. Les suffrages vont donc continuer à affluer dans les prochains jours. Ils pourraient resserrer les écarts s'ils reflètent la dynamique engrangée par Joe Biden depuis le week-end.

Grand gagnant de cette folle journée, Joe Biden s'est quelque peu emmêlé les pinceaux lors de son discours prononcé à Los Angeles (Californie). Entouré sur le podium de son épouse Jill et de sa soeur Valerie, le démocrate a pris la main de la première et lancé à la foule: «Au fait, voilà ma petite soeur, Valerie!» Réalisant sa boulette, l'ex-vice-président a rectifié en souriant: «Oh non, c'est elle! Elles ont changé de place!» Une confusion amusante, que Donald Trump n'a pas manqué de relever sur Twitter.

Une orgie de cocktails, de friture et de résultats électoraux

Agglutinés dans les bars proches du Capitole à Washington, les yeux rivés sur les chaînes d'informations en continu, des assistants parlementaires, consultants ou lobbyistes souvent accros à la politique font du «Super Tuesday» une orgie de cocktails, de friture et de résultats électoraux. Un isoloir au rideau rouge et blanc comme les bandes du drapeau américain permet de voter en toute discrétion pour les offres spéciales du menu.

Assises devant l'écran géant installé sur la terrasse en cette douce soirée d'hiver, Maggie Kiney et Libby King, deux consultantes en affaires publiques, attendaient fébrilement que tombent les premières estimations du «Super Tuesday», une journée toujours cruciale aux Etats-Unis dans la course à l'investiture pour l'élection présidentielle. «C'est une occasion incroyable de voir le processus démocratique en action», s'enthousiasmait Libby, 26 ans.

«Le parti démocrate est à un tournant. Les enjeux sont énormes» renchérit Maggie, 33 ans, dont la soirée s'annonce chargée. «On boit, on mange des ailes de poulet et on surveille Twitter de près». Jusqu'à la fermeture des bureaux de vote à l'autre bout du pays, en Californie? «Peut-être pas, il faut bien aller travailler demain matin».

«Super Boozeday»

Ouvert en 1995 à quelques encablures de l'imposant Capitole, siège du Congrès américain, l'Union Pub est vite devenu à Washington une adresse incontournable pour les «junkies» de la politique. Pour le 25e anniversaire de l'établissement, ses gérants ont décidé d'organiser une série de soirées à thème sur la campagne présidentielle. Les festivités ont commencé début février pour le premier vote de la primaire démocrate dans l'Iowa et se poursuivront jusqu'aux conventions estivales des deux grands partis.

Sous le regard approbateur d'Abraham Lincoln, esquissé sur un mur avec une bière à la main, le bar proposait pour ce «Super Tuesday» une journée spéciale «Super Boozeday» (super beuverie), un marathon éthylo-électoral.

«Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis ce matin, les gens veulent savoir si on montre les directs», soufflait un barman entre deux commandes, alors que débarquaient en masse des jeunes bien apprêtés.

«Les résultats de ce soir (ndlr: mardi soir) seront une rampe de lancement pour les mois à venir, qui auront un impact (avec la présidentielle) non seulement sur les Etats-Unis, mais sur le reste du monde», analyse dans son costume-cravate un stagiaire au Congrès, sans donner de préférence pour les candidats en lice.

(L'essentiel/joc)