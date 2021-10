La sœur de Brian brise enfin le silence

Que se passe-t-il donc au sein de la famille Laundrie? Les proches de Brian savent-ils où se cache le jeune homme? Sont-ils au courant de ce qui est arrivé à Gabby Petito, retrouvée morte dans un parc national du Wyoming le 19 septembre? Trois semaines après sa disparition, l’individu de 23 ans reste introuvable et sa famille continue de se murer dans le silence. Sauf la sœur de Brian, qui en a visiblement gros sur le cœur. Lundi, l’Américaine et son mari ont voulu calmer le jeu avec des protestataires qui faisaient le pied de grue devant leur maison, à Lakewood Ranch (Floride), rapporte Fox News. Ils ont répondu à leurs questions.

La trentenaire affirme ne plus avoir de contact avec sa famille, qui l’aurait tout bonnement «ghostée» depuis la mort de Gabby et la disparition de Brian. «Mes parents m’ignorent et leur avocat m’a jetée en pâture, voilà à quoi j’en suis», lâche Cassie dans une vidéo publiée lundi sur TikTok. À la question de savoir si ses parents sont en train d’aider Brian à fuir les autorités, l’Américaine botte en touche: «Je ne sais pas». «Je ne représente pas Cassie Laundrie. Les commentaires de Cassie ne peuvent être attribués qu’à la presse qui déforme mes mots et les siens», a réagi lundi soir Steve Bertolino, l’avocat des Laundrie.

La sœur de Brian avait beaucoup fait parler d’elle le 17 septembre, lorsqu’elle avait accordé une interview à ABC News. Cassie Laundrie avait alors affirmé n’avoir pas parlé à son frère depuis son retour en Floride, le 1er septembre. «Je n’ai pas pu lui parler. J’aimerais pouvoir le faire», avait-elle expliqué. Or, selon Me Bertolino, Cassie a participé à la virée camping que Brian et ses parents ont organisée du 6 au 8 septembre. «De ce que je sais, Cassie était avec eux. Elle a vu son frère Brian le 1er septembre lorsqu’il est rentré, puis le 6 septembre sur le site de camping de Fort de Soto», a-t-il affirmé.

La jeune femme assure que ses propos ont été déformés et qu’elle a été induite en erreur par la journaliste. Elle continue de dire qu’elle ne sait pas comment Gabby est morte et confirme que son frère a pris l’avion, mi-août, pour venir passer quelques jours en Floride avant de retourner en Utah, quelques jours avant que sa petite amie ne soit vue pour la dernière fois en vie. Cassie jure avoir dit au FBI tout ce qu’elle sait: «Le monde n’a pas besoin de savoir ce que le FBI sait, et c’est pourquoi nous sommes silencieux. Nous sommes tout aussi bouleversés, frustrés et effondrés que tout le monde», conclut-elle.

(L'essentiel/joc)