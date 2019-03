«Le drone a tué mon beau-​​frère et l'obus mon mari»

Comme des milliers d'autres qui ont abandonné la poche de l'EI dans l'est syrien, Dorothée Maquere, femme de Jean-Michel Clain, est arrivée avec ses cinq enfants à une position des Forces démocratiques syriennes (FDS) près du village de Baghouz, où sont retranchés les derniers jihadistes.

Elle ne veut pas retourner en France. N'exprimant aucun regret concernant son ralliement au groupe jihadiste, elle raconte un quotidien marqué par les bombardements dans l'ultime bastion de l'EI, pilonné par les frappes aériennes de la coalition internationale emmenée par Washington.

C'est d'ailleurs un bombardement par drone, mené le 20 février par la coalition, qui a tué son beau-frère, Fabien Clain, et grièvement blessé son époux Jean-Michel Clain, assure Mme Maquere. Il mourra quelques jours plus tard, dans un autre bombardement.

Des liens avec les attentats de Paris

«D'abord on a tué son grand frère et après on a tué mon mari», assure Mme Maquere. «Le drone a tué mon beau-frère, et l'obus de mortier a tué mon mari».

Vêtue d'un niqab noir qui la couvre de la tête aux pieds, elle serre contre sa poitrine son nouveau-né de deux semaines, emmitouflé dans une couverture colorée.

Un autre de ses enfants est allongé à ses côtés. Ses deux filles, toutes deux en niqab, sont installées avec elle, au milieu de bouteilles d'eau et de paquets de couches qu'on leur a distribués. La plus âgée n'a que 13 ans.

Fabien Clain, 41 ans, avait été identifié par les enquêteurs français comme celui qui avait enregistré le message audio revendiquant les attentats à Paris du 13 novembre 2015, ayant fait 130 morts et des centaines de blessés.

Son frère Jean-Michel, 38 ans, a lui été identifié comme l'homme psalmodiant les «anashid», des chants religieux, entendus dans cet enregistrement.

Hayat Boumededienne également tuée?

Interrogée sur les activités des deux hommes au sein de l'EI, Mme Maquere répond avec réticence. «Rien de spécial», lâche-t-elle.

«Il faisait des chants», finit-elle par dire au sujet de son époux. «Mon beau-frère, il écrivait les textes des chants», ajoute-t-elle.

Elle n'est pas certaine si d'autres Français sont toujours dans le réduit de l'EI. "Il y en a d'autres peut-être, mais il n'y en a plus beaucoup en tout cas".

Selon elle, Hayat Boumedienne, la compagne de l'auteur des attentats de Montrouge, près de Paris, et de l'Hypercacher en janvier 2015, serait morte «ces derniers jours».

«Elle a été tuée, je ne sais pas» quand, souligne-t-elle. «On peut pas vous dire les conditions, les heures, c'était quand, tout s'est précipité ces derniers jours», explique-t-elle. «Elle a bien été tuée en tout cas».

(L'essentiel/afp)