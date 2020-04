Une pause entre collègues tourne au cauchemar

«Tout le monde aimait Zac. Il était un agent des parcs et forêts dévoué qui était toujours positif, simple et les pieds sur terre». À l'instar de cet ami proche qui s'est confié au Daily Mail Australia, l'entourage de Zachary Robba est sous le choc, après son décès survenu brutalement, lundi. Le jeune homme de 23 ans a été attaqué par un requin alors qu'il rejoignait à la nage un navire charter accompagné d'autres collègues, a fait savoir la police du Queensland.

Great Barrier Reef wildlife worker killed in shark attack. https://t.co/c2xsHXIhAF— PerthNow (@perthnow) April 7, 2020

Mordu à un bras et à une jambe, le malheureux a été soigné sur place par des ambulanciers avant d'être héliporté vers l'hôpital le plus proche. Il est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Selon la police, Zachary et ses collègues ont décidé d'aller nager à l'arrière de leur bateau, après avoir passé une journée à travailler sur North West Island. Les collègues du jeune homme avaient déjà atteint le navire quand le requin, dont la race est inconnue, a attaqué.

Man dies after shark attack at Great Barrier Reef off central Queensland https://t.co/46hbNSMbi2 via @brisbanetimes— Belle Armstrong (@Belsam) April 6, 2020

«Beaucoup de ses collègues étaient naturellement bouleversés aujourd'hui», a déclaré Annastacia Palaszczuk, Première ministre du Queensland, qui a ensuite rendu hommage au jeune homme. Il s'agit de la quatrième attaque de requin en Australie depuis le début de l'année, et la troisième dans cette région en trois mois. Après une vague d'incident sur la Grande Barrière de corail, le gouvernement du Queensland a lancé un projet de «filets intelligents», un moyen non létal de contrôler les requins.

Police update on fatal shark attack: A man died overnight after he was bitten by a shark in waters near the Great Barrier Reef - the third attack in the area in a matter of months. https://t.co/9upwbeSfmw #7NEWS https://t.co/cIZnkHPvhg— 7NEWS Sunshine Coast (@7NewsSC) April 7, 2020

(L'essentiel/joc)