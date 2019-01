Un ado français tombe du Harmony of the Seas

Un drame est survenu le 11 janvier dernier sur le Harmony of the Seas, bateau de croisière de la compagnie Royal Caribbean, a-t-on appris mercredi. Selon le Sun Sentinel, un Français de 16 ans a fait une chute mortelle en essayant de rejoindre sa chambre en passant par le balcon d'une cabine voisine. Selon le bureau du médecin légiste du comté de Broward (Floride), l'adolescent, qui était en croisière avec sa famille, a perdu l'équilibre et a terminé sa chute sur le débarcadère. «Victime d'un grave traumatisme crânien, le garçon a été déclaré mort», peut-on lire dans le communiqué, cité par le Miami Herald.

Le Harmony of the Seas, qui était en plein périple de sept jours dans les Caraïbes, était amarré au port de Labadee, à Haïti, quand le drame est survenu. «Nous sommes attristés par la mort de l'un de nos invités dans un tragique accident», a réagi Owen Torres, le responsable de la communication de Royal Caribbean. Selon le Sun Sentinel, la victime était originaire de Wallis-et-Futuna, une collectivité d'outre-mer française.

Le mois dernier, un membre de l'équipage du Harmony of the Seas avait perdu la vie en passant par-dessus bord.

(L'essentiel/joc)