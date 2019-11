Il sauve un chiot après le raid contre Baghdadi

Après Conan, ce chien de l'armée américaine, devenu le symbole du raid réussi contre le chef de l'État islamique Abou Bakr al-Baghdadi, c'est le destin d'un autre canidé qui a ému les réseaux sociaux, la semaine dernière.

Il s'agit d'un chiot trouvé dans les décombres de l'intervention par Fared Alhor, au nord-ouest de la Syrie. Alors qu'il immortalisait ce lieu de désolation, ce photographe syrien a entendu des gémissements. «Je me suis retourné et j'ai vu un chiot», a-t-il confié à CNN. Gisant au côté de sa mère, tuée lors du raid américain, le petit mâle errait seul dans ce lieu de désolation.

This puppy remains alone after his mother died during a nightly U.S-led raid to kill the leader of ISIS in #Barisha village in Idlib.#Syria #idlib pic.twitter.com/AXuzIauUL9— FARED_ALHOR (@FARED_ALHOR) 28 octobre 2019

«Il aura une belle vie avec moi»

Ne pouvant se résoudre à le laisser mourir, Fared s'est trouvé dans l'impossibilité de le transporter. Mais pas question de le laisser tomber. Après un voyage aller-retour de plus de quatre heures, le jeune homme a pu le ramener à la maison à l'aide d'une cage installée sur sa moto. Il l'a ensuite nourri et amené chez un vétérinaire pour le vacciner et s'assurer de sa bonne santé.

Si le jeune homme avoue avoir de la peine à joindre les deux bouts pour lui-même, il n'a aucune envie d'abandonner son nouveau compagnon, qu'il a baptisé Bobe: «J'ai besoin d'un peu de soutien pour lui assurer des soins suivis et lui construire une nouvelle niche... Mais il aura une belle vie avec moi.»

Les images du raid contre Baghdadi

