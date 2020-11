Réformer pour montrer une image moderne de l'islam

Vivre en concubinage, consommer de l'alcool librement: Le riche pays musulman du Golfe a l'ambition ainsi de véhiculer une image plus libérale et progressiste. En vertu de ces réformes annoncées début novembre, les couples non mariés pourront vivre ensemble en toute légalité et il ne sera plus nécessaire d'obtenir un permis spécifique pour consommer de l'alcool. Dans la réalité, peu de poursuites sont lancées en la matière.

Le pays compte également dépénaliser le suicide. Et abandonner les peines réduites pour les auteurs de crimes dits «d'honneur» --dont les victimes sont presque systématiquement des femmes accusées d'avoir fait honte à leur famille--, qui sont néanmoins extrêmement rares aux Emirats.

Avancée

Ces réformes visent à rassurer les expatriés --les étrangers représentent près de 90% de la population--, souvent partagés entre un mode de vie plutôt libéral et une législation très conservatrice, et à attirer davantage de jeunes talents. «Vivant avec mon conjoint, ça a toujours été un sujet d'inquiétude, d'être repérés et d'avoir des problèmes», confie à l'AFP une Britannique de Dubaï. «Pareil pour l'alcool. (...) Les restrictions sur la consommation n'étaient pas forcément appliquées mais il y avait toujours une hésitation là aussi», a ajouté cette expatriée de 32 ans.

Organisation d'événements sportifs majeurs, ambitieux programme spatial, investissements dans la culture internationale: les Emirats arabes unis, riches en pétrole, se sont efforcés ces dernières années d'apparaître comme une nation moderne et ouverte sur le monde .Les Emirats entendent aussi renforcer leur position économique sur la scène internationale dans un contexte de chute des cours du pétrole et de ralentissement de l'activité en raison de la pandémie du coronavirus.

Reste à savoir si la réforme en cours s'étendra à d'autres lois restrictives --elles aussi rarement appliquées-- comme l'interdiction des relations homosexuelles et des grossesses hors mariage.

(L'essentiel/afp)