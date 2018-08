L'impression des armes en 3D est suspendue

La justice américaine a temporairement suspendu mardi la mise en ligne de plans numériques permettant de fabriquer des armes à l'aide d'une imprimante 3D, une perspective qui avait ému une partie de la classe politique américaine. Saisi lundi en urgence, un tribunal fédéral de Seattle a fait droit à la demande des procureurs de huit États américains et de la capitale fédérale Washington, qui voulaient empêcher l'accès à ces plans. Le magistrat Robert Lasnik a indiqué qu'il examinerait le dossier sur le fond lors d'une nouvelle audience le 10 août.

Le groupe visé par les procureurs, Defense Distributed, semble toutefois avoir pris tout le monde de court: son fondateur a, en effet, déclaré qu'il avait déjà publié les plans sur internet. Fin juin, après une longue bataille judiciaire, le gouvernement fédéral avait autorisé Defense Distributed à mettre en ligne des schémas numériques permettant de fabriquer depuis chez soi une arme à partir d'une imprimante 3D.

L'objet est en plastique mais fonctionne comme une arme bien réelle. Il est potentiellement intraçable et indétectable par les détecteurs de métaux. «L'âge des armes téléchargeables commence réellement», promet le site du groupe, fondé par Cody Wilson, un libertarien âgé de 30 ans. Officiellement, la mise en ligne des programmes d'instruction devait intervenir le 1er août. Mais M. Wilson a indiqué mardi au magazine Wired qu'il avait déjà publié les schémas le 27 juillet. Et, selon la revue, ils ont déjà été «téléchargés des milliers de fois».

«Des outils aux criminels»

«Il est simplement fou de donner aux criminels les outils pour imprimer en 3D des armes intraçables et indétectables rien qu'en appuyant sur un bouton», s'est insurgée Barbara Underwood, procureure de l'État de New York, qui s'est jointe à la procédure devant la justice. Cody Wilson ne compte pas se laisser faire. «J'ai l'intention d'aller devant la justice», a-t-il déclaré à Wired. «Les Américains ont le droit incontestable de partager cette information».

Une vingtaine de procureurs d'État ont également écrit à l'administration Trump pour dénoncer l'accord passé avec Defense Distributed, qu'ils considèrent comme «profondément dangereux» et de nature à «avoir un impact sans précédent sur la sécurité publique». Les États-Unis, où environ 30 000 personnes meurent chaque année à cause d'armes à feu, sont déjà profondément divisés sur la question de la réglementation sur les armes personnelles, notamment à cause des nombreuses fusillades de masse, souvent perpétrées avec des armes achetées légalement.

Opposition de Trump?

Plus surprenant, Donald Trump lui-même a semblé s'opposer à ce nouveau moyen de s'armer. «Je me penche sur cette affaire d'armes en plastique en 3D vendues au grand public. J'ai déjà parlé à la NRA, cela ne semble pas faire grand sens», a-t-il indiqué mardi sur Twitter.

I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn't seem to make much sense!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 juillet 2018

La NRA, le principal lobby des armes à feu, ne s'est pas encore exprimée sur le sujet mais ne devrait pas voir d'un bon œil l'arrivée de cette concurrence. Un porte-parole de la Maison Blanche a affirmé mardi qu'il était «actuellement illégal de posséder ou de fabriquer une arme à feu en plastique quelle qu'elle soit, y compris celles fabriquées par une imprimante 3D».

Démocrates vent debout

Le décalage entre le tweet du président et l'accord passé par son administration n'a pas manqué de faire tiquer l'opposition démocrate, déjà majoritairement favorable à davantage de contrôle. «En effet, ça ne fait pas grand sens. Et ça ne fait pas grand sens que VOTRE ministère de la Justice et VOTRE département d'État aient autorisé la mise à disposition du public d'armes imprimables en 3D», a commenté Ed Markey, sénateur du Massachusetts.

No, it doesn't make any sense. And it doesn't make any sense that YOUR Justice Department and YOUR State Department agreed to make 3D printable guns available to the public. Mr. President, you once said you alone can fix it? Well, then fix this. https://t.co/JsL37B6M5z– Ed Markey (@SenMarkey) 31 juillet 2018

"If I allow you to download an AR-15, I don't believe that I provide you with anything other than the general knowledge of what an AR-15 is."Cody Wilson, man behind 3D-printed gun blueprints, talks to @tonydokoupil on @CBSEveningNewshttps://t.co/toeAW4uHW3pic.twitter.com/uAxTpWJ4A2– CBS News (@CBSNews) 31 juillet 2018

US states sue Trump administration's decision to allow Texas company to create 3D-printed gunsRead more: https://t.co/79EtZjM87lpic.twitter.com/8tyI9kfnk5– The Telegraph (@Telegraph) 31 juillet 2018

(L'essentiel/afp)