Une centaine de nouveaux cas confirmés à Pékin

«Même les pays qui ont démontré leur capacité à supprimer la transmission du Covid-19 doivent rester attentifs à la possibilité d'une résurgence» du virus, a mis en garde le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle.

«La semaine dernière, la Chine a fait état d'un nouveau foyer à Pékin, après plus de 50 jours sans aucun cas dans cette ville. Plus de 100 cas ont maintenant été confirmés. L'origine et l'étendue de l'épidémie font l'objet d'une enquête», a-t-il ajouté.

Haute responsable de l'OMS, Maria Van Kerkhove, a précisé qu'aucun décès n'avait été enregistré pour l'instant.

«Un tel foyer est préoccupant»

«Après plus de 50 jours sans transmission locale significative, un tel foyer est préoccupant. Il doit faire l'objet d'une enquête et être contrôlé, et c'est exactement ce que font les autorités chinoises», a souligné pour sa part le directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, Michael Ryan.

Le nouveau coronavirus semblait presque éradiqué en Chine, où il est apparu fin 2019 à Wuhan, dans le centre du pays. Jusqu'à ce qu'un foyer soit repéré dans la capitale la semaine dernière.

Ce rebond de la maladie Covid-19 à Pékin, où des nouveaux cas sont liés à un marché géant de Xinfadi dans le sud de la ville, a entraîné de nouveaux confinements de zones résidentielles et des dépistages supplémentaires. Sites sportifs et culturels ont aussi été refermés.

(L'essentiel/afp)