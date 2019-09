Bolsonaro a été opéré avec succès de son hernie

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été opéré «avec succès» dimanche d'une hernie incisionnelle, liée aux précédentes opérations subies après avoir été poignardé pendant la campagne présidentielle il y a un an, a annoncé son chirurgien. C'est la quatrième opération pour M. Bolsonaro, qui était arrivé samedi soir à l'hôpital Vila Nova Star à Sao Paulo.

L'opération a duré plus de cinq heures et s'est conclue vers 12h40 (heure locale), a indiqué son chirurgien Antonio Luiz Macedo dans un communiqué, en précisant que la «procédure a été un succès». «Le président a déjà subi trois opérations importantes, notamment, la dernière en date, pour une reconstruction abdominale, et la région a été fragilisée», avait-il indiqué auparavant à la chaîne d'information G1.

Le chef de l'État brésilien avait évoqué cette opération pour expliquer son absence au sommet des pays de l'Amazonie qui s'est tenu vendredi et samedi en Colombie pour discuter de mesures pour protéger la plus grande forêt tropicale du monde.

(L'essentiel/afp)