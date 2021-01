«C'est un endroit terrible où vit Donald Trump»

Donald Trump n'est plus le président des États-Unis, et la Maison-Blanche n'est donc plus sa résidence principale. Celle-ci se trouve désormais au nord de Miami, à Mar-a-Lago. Un complexe que le milliardaire connait bien puisqu'il y passait, parait-il, la moitié de son temps lorsqu'il dirigeait la première puissance mondiale.

Acquise en 1985 par Donald Trump, la résidence de 10 000 m2 est désormais valorisée à plus de 400 millions de dollars. Passée de villa à club privé pour membres (extrêmement) riches, l'endroit comporte bien évidemment toutes les commodités inhérentes à ce type de résidence (piscine, sauna, golfe), mais son style mauresque est en partie gâché par des ornements pour le moins kitsch.

«Tout le monde a 100 ans ici»

L'humoriste et animateur américain Jimmy Kimmel a eu la «chance» de découvrir la future résidence de Donald Trump avant que ce dernier ne devienne président: «C'est un endroit terrible, rempli de gens qui mangent de la nourriture molle. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est drôle. Tout le monde a 100 ans ici», a-t-il commenté avec une certaine ironie. Une version confirmée par Laurence Leamer, historien qui a écrit un livre sur le fameux «palais» de Donald Trump: «Ce lieu est triste, sans âme. Il a perdu sa grandeur d'antan».

Bien informé sur le sujet, l’historien glisse une autre information savoureuse pour les détracteurs de Donald Trump. Si les membres du club sont plutôt réputés pour leur proximité idéologique avec l'ex-président américain, nombre d'entre eux ont discrètement rendu leur carte avant que le 45e président américain ne viennent passer le plus clair de son temps dans le coin...

The Mar-a-Lago Club Dining room where President Trump & First Lady Melania Trump will host a dinner for President Xi Jinping of China. pic.twitter.com/aJ034dcPF7 — Doug Mills (@dougmillsnyt) April 6, 2017

(th/L'essentiel)