Mike Pence et Mitt Romney l'ont échappé belle

Des policiers hurlant de douleur, des élus terrifiés, des assaillants menaçants: des extraits de caméra de surveillance ont été diffusées mercredi lors du procès de Donald Trump au Sénat pour «incitation à l’insurrection» lors de l’assaut sur le Capitole américain, le 6 janvier 2021.

On y voit notamment les évacuations in extremis de Mike Pence (en haut de l'article), le vice-président des États-Unis sous le mandat de Donald Trump, et du sénateur républicain Mitt Romney (voir ci-dessous). À noter que ce dernier a été sauvé par Eugène Goodman, ce policier héroïque qui a fait diversion lors de l'assaut.

Officer Eugene Goodman in a full sprint, directing Senator Mitt Romney away from the danger and on his way to facing the danger himself. Wow. pic.twitter.com/Ihs1WvQEj5