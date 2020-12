À 6 ans, il dépense 13 000 euros avec l’iPad de sa mère

Mauvaise surprise pour Jessica Johnson, habitante de la ville de Wilton, dans le Connecticut, aux États-Unis. Cette mère de 41 ans s’est rendu compte que son compte bancaire n’avait pas été victime d’une fraude mais qu’il s’était vidé de plus de 16 000 dollars (13 000 euros) à cause de son propre fils âgé de seulement 6 ans.

Jouant au jeu «Sonic Forces» sur l’iPad de sa mère, cet enfant a effectué de nombreux achats intégrés pendant le mois de juillet dernier, acquérant des packs de 1,99 dollar avant de passer à des packs allant jusqu’à 99,99 dollars (80 euros). Ils lui permettaient entre autres de débloquer de nouveaux personnages. Il lui est ainsi arrivé de dépenser jusqu’à 2 500 dollars (2 000 euros) en une seule journée. «C’est comme si mon enfant de 6 ans faisait des lignes de cocaïne, de plus en plus grandes», a raconté la mère au «New York Post».

«Ma banque m’a dit qu’il s’agissait probablement d’une fraude»

Agente immobilière de profession, celle-ci a d’abord cru qu’il s’agissait d’une fraude et a contacté sa banque en voyant les montants débités par Apple et PayPal. Elle a déposé une plainte pour fraude en juillet, mais ce n’est qu’en octobre que sa banque l’a informée qu’elle était bien à l’origine des achats et qu’elle devait contacter Apple. Lorsque la firme lui a montré qu’il s’agissait d’achats intégrés dans le jeu «Sonic Forces», Jessica a tout de suite compris que son fils en était à l’origine. Or, il était déjà trop tard pour se faire rembourser par la firme à la pomme, car elle aurait dû appeler dans un délai de 60 jours suivant les transactions. «La raison pour laquelle je n’ai pas appelé dans les 60 jours, c’est parce que ma banque m’a dit qu’il s’agissait probablement d’une fraude», a-t-elle déclaré.

La mère a admis ne pas avoir mis en place de contrôle parental sur sa tablette, car elle n’était pas au courant de l’existence de ce type de restrictions. «Si j’avais su qu’il y avait un paramètre pour cela, je n’aurais pas permis à mon fils de 6 ans d’accumuler près de 20 000 dollars (16 500 euros) de frais pour des bagues virtuelles en or», a déclaré la femme au «New York Post».

Bien qu’elle soit fâchée contre son fils, qui lui a promis de la rembourser, elle reste convaincue qu’Apple est fautif. «Mon fils ne comprenait pas que l’argent demandé était réel. Comment le pouvait-il? Il joue dans un monde qu’il sait ne pas être réel. Pourquoi l’argent, lui, le serait-il? Cela demanderait une connaissance du monde qu’il n’a pas encore», a-t-elle ajouté.

(L'essentiel/man)