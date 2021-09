Les internautes sont de plus en plus arrêtés

Le nombre de pays où des internautes ont subi des arrestations et des violences en raison de leurs publications a atteint un record entre juin 2020 et mai 2021, selon un rapport publié mardi.

Si les coupures de réseau en Birmanie et au Bélarus ont constitué les points les plus marquants de la période considérée, les droits numériques ont reculé au niveau mondial pour la onzième année de suite, souligne l’ONG américaine Freedom House. Le rapport évalue le niveau de liberté sur internet dans différents pays, en prenant notamment en compte les restrictions d’accès ou la présence de «trolls» pro-gouvernementaux cherchant à manipuler les débats en ligne.

«Cette année, les internautes ont dû faire face à des attaques physiques en représailles à leurs activités en ligne dans 41 pays», indique le rapport, notant qu’il s’agit d’un plus haut depuis ses débuts. Parmi les exemples cités : celui d’un étudiant bangladais hospitalisé après un passage à tabac en raison de soupçons «d’activités anti-gouvernementales» sur les réseaux sociaux ou celui d'un journaliste mexicain assassiné pour avoir publié sur Facebook une vidéo accusant un gang de meurtre.

Les auteurs ajoutent que, dans 56 des 70 pays étudiés, des citoyens ont été arrêtés ou condamnés pour leurs activités numériques, soit un taux record de 80%. La junte militaire, qui a pris le pouvoir en Birmanie en février, est lourdement critiquée pour avoir coupé l’accès à internet, bloqué les réseaux sociaux et forcé les entreprises technologiques à lui remettre des données privées. Des coupures ont également été constatées avant un scrutin en Ouganda en janvier et après une élection présidentielle contestée au Bélarus en août 2020. Au total, 20 pays ont bloqué l’accès à internet de leurs citoyens en un an.

L’Islande est en tête du classement devant l’Estonie et le Costa Rica, premier pays à avoir fait de l’accès à internet un droit fondamental. La Chine est en revanche considérée comme le pays le moins respectueux des libertés numériques et le plus répressif contre les internautes dissidents. Au niveau mondial, les auteurs du rapport accusent des gouvernements de se servir de la régulation des entreprises technologiques pour justifier des mesures répressives. De nombreux législateurs élaborent des lois anti-trust visant à mettre au pas des géants de la tech comme Google, Apple et Facebook, un effort que les auteurs du rapport estiment justifié. Ils critiquent cependant des pays comme l’Inde ou la Turquie pour leurs lois forçant les réseaux sociaux à retirer tout contenu jugé offensant ou susceptible de porter atteinte à l’ordre public, sans que ces termes soient clairement définis.

