A Mom Allegedly Poured Water On Her Sleeping Baby's Face For Keeping Her Up At Night And Posted It On Facebook https://t.co/XEFsyRBbk8— BuzzFeed (@BuzzFeed) 31 janvier 2019

Une jeune femme domiciliée en Caroline du Sud a été mise en examen pour cruauté sur enfant, mercredi. Samedi soir, Caitlin Hardy s'est filmée en train de renverser une bouteille d'eau sur le nez et la bouche de sa fille âgée de 9 mois. L'Américaine de 33 ans a ensuite publié la vidéo sur Facebook, accompagnée de trois emojis morts de rire et la légende: «Sa punition pour m'avoir trop réveillée cette nuit».

Dans ce clip de 36 secondes, on peut entendre Caitlin rigoler tandis qu'elle verse de l'eau sur la joue de son bébé, qui dort dans son berceau. Au contact du liquide, la petite fille se met à tousser et à haleter, ce qui fait hurler de rire sa mère. Toujours endormie, l'enfant se retourne et se remet à tousser. Quelques secondes plus tard, la trentenaire verse à nouveau de l'eau sur sa fille, cette fois directement sur son nez. Effrayée, la petite se réveille en sursaut et commence à pleurer.

Publiée sur le compte privé de l'Américaine, cette vidéo a atterri dans le groupe «Where is baby Kate?», explique BuzzFeed.

Une photo de la trentenaire, son nom complet ainsi que le numéro de téléphone du commissariat local ont été ajoutés à la publication. Ni une ni deux, le bureau du shérif du comté de Sumter a croulé sous les appels et les signalements. Sarah Flores, une habitante du Maryland, fait partie des personnes ayant dénoncé la vidéo de Caitlin. L'Américaine a également rameuté les services sociaux et la direction scolaire régionale.

«Cela m'a brisé le cœur et m'a rendu vraiment triste pour elle et ce bébé. Rien n'excuse son comportement et si c'est ainsi qu'elle traite sa petite, je n'ose imaginer comment elle traite ses enfants en âge scolaire», a réagi cette maman de cinq enfants. Incarcérée, Caitlin a été libérée contre une caution de 1 500 dollars. Elle a par ailleurs supprimé son compte Facebook.

(L'essentiel/joc)