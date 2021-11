Trois morts dont deux membres d'Al-​​Qaïda

Deux jihadistes présumés d'Al-Qaïda ont été tués dimanche dans une attaque de drone ayant également coûté la vie à une troisième personne, dans le centre du Yémen, selon deux responsables yéménites. Un homme «appartenant probablement à Al-Qaïda, accompagné de sa femme», a été blessé ainsi que cette dernière, lors d'une première attaque, «probablement» menée par un drone américain, contre leur véhicule, a déclaré un responsable sécuritaire sous le couvert de l'anonymat.

«Trois personnes, dont un civil et deux hommes armés appartenant probablement à Al-Qaïda», ont ensuite été tuées lors d'une deuxième attaque menée elle aussi par drone alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur d'une voiture qui avait été dépêchée pour venir en aide aux deux blessés. Les deux frappes et le bilan ont été confirmés par un deuxième responsable progouvernemental dans la zone frontalière entre les provinces de Chabwa et d'Al-Bayda, dans le centre du pays.

Les États-Unis, qui considèrent l'organisation Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) comme la branche la plus dangereuse du réseau jihadiste, mènent depuis plusieurs années des attaques de drone contre le groupe basé au Yémen.

(L'essentiel/afp)