Le délai accordé à Benny Gantz a expiré

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ex-rival Benny Gantz n'ont pas réussi à s'entendre sur un gouvernement «d'union et d'urgence», en pleine crise du coronavirus, à l'issue jeudi de leur ultimatum pour tenter de mettre un terme à la plus longue crise politique de l'histoire d'Israël. Après 16 mois de gouvernement de transition, trois élections législatives et des rebondissements les plus improbables et parfois les plus désespérants pour certains Israéliens, les équipes de Benjamin Netanyahu, 70 ans, et Benny Gantz, 60 ans, se sont retrouvées mercredi soir après la fin des festivités de la Pâque juive, Pessah.

Avec l'assentiment d'une majorité de parlementaires après les législatives du 2 mars, le président Reuven Rivlin avait accordé à Benny Gantz le mandat de former le prochain gouvernement. Et ce dernier avait causé la surprise en disant accepter de former un gouvernement avec Benjamin Netanyahu, ce qu'il refusait jusque là accusant notamment le Premier ministre de corruption.

Pourparlers rallongés

Au cours des deux dernières semaines, les deux ont multiplié les pourparlers au point où, après l'expiration du mandat de Benny Gantz, lundi soir, le président avait décidé in extremis de remettre un jeton dans la machine à négociations accordant ainsi aux deux leaders jusqu'à minuit (23h au Luxembourg mercredi) pour trouver un accord de gouvernement.

Mais passé minuit, le mandat de Benny Gantz a bien expiré, a confirmé à l'AFP une source à la présidence. En théorie, le président israélien pourrait redemander aux parlementaires de lui recommander un autre élu pour tenter de former un gouvernement et sortir Israël d'une crise politique sans précédent et ce en pleine crise du nouveau coronavirus qui y a contaminé plus de 12 000 personnes, dont 130 sont décédées.

(L'essentiel/afp)