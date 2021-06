Le manifestant défiant les tanks a disparu de Bing

«Tank man» (l’Homme au char), la célèbre photo du manifestant inconnu bloquant une colonne de chars chinois sur la place Tiananmen en juin 1989, avait mystérieusement disparu du moteur de recherche Bing vendredi, à la veille de l’anniversaire de la répression. Il était réapparu samedi matin.

«C’est dû à une erreur humaine et nous travaillons activement à la résoudre», a expliqué un porte-parole de Microsoft, le géant de l’informatique qui opère Bing, plusieurs heures après des signalements dans la presse américaine.

Outrageous: on the anniversary of the murderous Tiananmen Square crackdown, Microsoft's Bing search engine suddenly won't return any images if you search for "tank man," the iconic photo. I just tried. Hard to believe this is an inadvertent error. https://t.co/LMIrpbnUnu pic.twitter.com/cPG3XV3tBI