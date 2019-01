Un homme raconte les derniers jours du «califat»

Il y a cinq ans, l'Irlandais Alexandr Bekmirzaev débarquait dans la Syrie en guerre. Installé avec sa famille dans les territoires du groupe État islamique (EI), il raconte la faim et les bombardements dans un «califat» qui vit ses dernières heures. «La situation allait vraiment mal. J'ai cru qu'on allait mourir de faim», affirme ce quadragénaire, arrêté avec sa femme et son fils de cinq ans alors qu'ils fuyaient au milieu des civils abandonnant l'ultime bastion de l'EI, dans l'est syrien.

Avec deux Américains et deux Pakistanais, il a été interpellé fin décembre par les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance arabo-kurde qui poursuit son offensive contre les jihadistes acculés dans leurs derniers retranchements. Il assure ne pas être venu en Syrie pour se battre - ce que l'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante. Il veut rentrer en Irlande. Mais l'alliance arabo-kurde accuse le groupe d'être des combattants, infiltrés parmi les civils pour échapper aux forces et constituer par la suite des «cellules dormantes» de l'EI. Les jihadistes ne tiennent plus qu'une poignée de hameaux dans la province de Deir Ezzor, après avoir battu en retraite face à la progression des FDS et aux raids aériens de la coalition internationale emmenée par Washington.

«Tous les jours, tous les deux jours, des bombardements»

«Depuis l'été, ils n'ont pas arrêté. Tous les jours, tous les deux jours, des bombardements», raconte M. Bekmirzaev, naturalisé Irlandais en 2010, mais de père Ouzbek et de mère biélorusse. Hajine, Kishmah, Soussa, al-Chaafa: pour échapper au pilonnage, M. Bekmirzaev et ses proches fuyaient de village en village, dit-il, en s'entassant à plusieurs familles dans une seule maison ou en transformant une mosquée en dortoir. «Les femmes restaient à l'étage et nous au rez-de-chaussée», poursuit cet homme maigre qui arbore une longue barbe grisonnante. L'AFP a rencontré M. Bekmirzaev dans un centre des forces kurdes à Hassaké (nord-est). Ce sont elles qui sélectionnent les détenus autorisés à parler aux médias. De temps à autre, un responsable fait son apparition pour suivre l'entretien. L'Irlandais fait partie des centaines d'étrangers retenus par les Unités de protection du peuple (YPG), la principale milice kurde de Syrie.

Ce dossier est un véritable casse-tête pour les autorités kurdes, qui refusent de les juger et réclament un rapatriement vers leur pays d'origine. Mais les nations occidentales sont réticentes à les accueillir. Avec sa femme biélorusse et son fils, M. Bekmirzaev n'avait quasiment plus rien à manger dans les territoires de l'EI, avance-t-il. «De temps en temps, un voisin nous donnait un bol de riz, du boulghour. On ne pouvait acheter de la farine nulle part».

