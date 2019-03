Un banal acte de politesse fait de lui un milliardaire

An anonymous person in South Carolina finally claimed the record-setting prize from October’s $1.54 billion Mega Millions jackpot. It was the largest payout to a single lottery winner in U.S. history. https://t.co/1Q78L0TvOX— The New York Times (@nytimes) 6 mars 2019

L'insoutenable suspense a enfin connu son dénouement dans la petite ville de Simpsonville (Caroline du Sud). Fin octobre, un mystérieux individu a remporté la somme hallucinante de 1,5 milliard de dollars en jouant au Mega Millions dans une station-service du coin. Mais, pendant plusieurs mois, l'heureux vainqueur n'a pas bronché, laissant rumeurs et spéculations tourner en boucle dans la région.

Le nouveau milliardaire avait jusqu'au 19 avril pour se présenter: c'est désormais chose faite. Selon Mega Millions, le vainqueur a opté pour le versement forfaitaire, empochant plus de 877 millions de dollars. Il s'agit du plus gros paiement à une seule personne de l'histoire de la loterie américaine. Le ou la veinarde a choisi de rester anonyme, n'en déplaise aux curieux qui rêvaient d'en savoir plus. Une rumeur insistante rapporte que cette personne est un(e) mécanicien(e) qui a démissionné le jour où les bons numéros sont tombés.

La direction de Mega Millions a tout de même consenti à lâcher une anecdote croustillante concernant le vainqueur, raconte Inside Edition. Il paraît que cette personne a laissé passer quelqu'un devant elle dans la file d'attente, avant d'acheter un ticket et de laisser la machine jouer pour elle. L'heureux gagnant a engagé l'avocat Jason Kurland, qui a l'habitude de conseiller les gens ayant remporté de grosses sommes à la loterie. «La première chose à faire, c'est de garder le silence. Ne le dites pas à vos amis, ne le dites pas à votre famille. (...) Il vous faut du temps pour être dans le bon état d'esprit», indique l'homme de loi.

(L'essentiel/joc)