L'effroi au 18e étage: «Je lui ai dit de tenir bon»

Un enfant de 5 ans a miraculeusement échappé à une mort atroce, vendredi à Dazhou (province du Sichuan, centre du pays). Tombé du 19e étage d'un immeuble vers 6h du matin, le garçonnet est parvenu à s'accrocher à la barrière du balcon du dessous. Alertée par les cris du petit, la concierge l'a retrouvé suspendu au-dessus du vide, écrit le Daily Mail .

«Je me suis efforcée de ne pas crier, pour ne pas effrayer le petit garçon. Ensuite il a levé les yeux et m'a demandé de l'aider. Je lui ai dit de tenir bon et j'ai appelé du secours», raconte-t-elle. Quelques minutes plus tard, sept officiers de police et quelques habitants sont arrivés en catastrophe aux 18e et 19e étages du bâtiment. Les agents ont dû forcer la porte pour entrer dans l'appartement avant de secourir l'enfant, environ huit minutes après l'alerte.

Des voisins affirment cependant que le petit garçon a passé près d'une demi-heure accroché au balcon, rapporte le «South China Morning Post». Selon la famille de l'enfant, sa grand-mère l'avait laissé dormir et s'était rendue au rez-de-chaussée pour faire de la gym. Le petit garçon s'est réveillé plus tôt que prévu et s'est rendu sur le balcon pour voir s'il trouvait sa grand-maman. C'est là qu'il aurait perdu l'équilibre.

(L'essentiel/joc)