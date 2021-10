L'échafaudage de 30 étages s’écroule: un mort

Un impressionnant incident est survenu vendredi matin à Happy Valley, un quartier riche du centre de Hong Kong. Malmené par les pluies torrentielles et les forts vents provoqués par le passage d’un typhon, un échafaudage en bambou n’a pas tenu le choc. Érigée contrer un gratte-ciel de 30 étages, l’installation s’est effondrée, obstruant totalement l’accès au complexe et bloquant la route située en contrebas.

Au moment des faits, sept ouvriers – deux femmes et cinq hommes – étaient en train d’œuvrer sur le chantier, rapporte le «South China Morning Post». Les deux travailleuses ont été retrouvées sous les décombres: l’une était indemne, mais l’autre a succombé à ses blessures quelques heures plus tard à l’hôpital. Deux automobilistes coincés dans leur véhicule ont par ailleurs été secourus. L’un d’entre eux a été légèrement blessé.

Les pluies diluviennes s’abattant sur la région ont incité l’Observatoire de Hong Kong à faire passer son alerte orage à la couleur noire, le niveau le plus élevé. L’alerte a été rétrogradée au rouge une heure plus tard, en début d’après-midi, alors que de fortes pluies s’abattaient encore sur la ville. Auparavant, toutes les écoles maternelles de Hong Kong avaient été fermées. L’Observatoire a également demandé aux habitants d’être vigilants et a indiqué qu’une tempête et de fortes pluies pourraient entraîner des inondations dans la soirée.

