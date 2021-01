Des milliers de pro-​​Trump se pressent à Washington

Bravant les consignes sanitaires, des hommes et femmes venus de tous les États-Unis se massaient sans masque dans les métros, convergeant vers une capitale dont les vitrines étaient une fois de plus barricadées par crainte d'éventuels débordements.

Le président sortant, qui continue de nier la victoire de son rival démocrate Joe Biden, encourage depuis des jours ses supporteurs à défiler dans la capitale pour cette journée qui sera «folle», a-t-il prévenu. Il doit prendre la parole devant ses troupes à 11h (17h au Luxembourg) depuis l'Ellipse, esplanade située au sud de la Maison-Blanche, et devrait répéter les accusations de fraudes qu'il martèle depuis deux mois sans en apporter la preuve.

I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early — doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! pic.twitter.com/k4blXESc0c