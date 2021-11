L'émeute en prison tourne au carnage: 58 morts

Des affrontements entre gangs de prisonniers dans une prison de Guayaquil (sud-ouest de l’Équateur), théâtre fin septembre d'un des pires massacres de détenus en Amérique latine avec 119 tués, ont fait au moins 58 morts, a annoncé samedi la commandante de la police.

Le général Tannya Varela a indiqué lors d'une conférence de presse que «jusqu'à présent», les affrontements entre détenus qui ont commencé vendredi ont fait «58 prisonniers tués et douze blessés». L'intervention de la police pour tenter de rétablir l'ordre dans la prison a «sauvé des vies», a déclaré Pablo Arosemena, gouverneur de la province de Guayas (dont la capitale est Guayaquil).

Le 28 septembre, 119 personnes sont mortes dans la prison de Guayas 1, le plus grand massacre de l'histoire carcérale de l'Équateur et l'un des pires en Amérique latine. Certains détenus avaient été démembrés ou brûlés dans de violents affrontements entre gangs liés aux narcotrafics et aux cartels mexicains.

