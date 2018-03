Jesse Hugues s'en prend aux lycéens de Parkland

Le lobby des armes aux États-Unis garde ses indéfectibles soutiens. Alors qu'un million d'Américains descendaient dans les rues des grandes villes pour réclamer un meilleur contrôle des ventes d'armes à feu, Jesse Hugues, leader du groupe Eagles of Death Metal, s'en est violemment pris aux lycéens de Parkland, qui sont aussi les principaux instigateurs de ce mouvement: «Sécher les cours au nom de vos 16 camarades qui ont versé leur sang, ça pourrait être drôle si ce n'était pas aussi pathétique et dégoûtant. Vous insultez la mémoire de ceux qui sont morts. Vous m'insultez moi, survivant d'une tuerie de masse et amoureux de la liberté. Honte sur vous, soyez maudits», a-t-il lancé dans un post Instagram, accompagné d'une image ironique au goût particulièrement douteux.

Traumatisé par l'attentat du Bataclan à Paris, le rockeur demeure un défenseur ardu du port d'armes. En témoigne le début de son argumentaire: «Regardez comment votre soi-disant protection des droits civiques a aidé mes amis à Paris».

Le soir du 13 novembre 2015, des commandos meurtriers avaient tué 130 personnes à Paris (dont 90 au Bataclan).

Nikolas Cruz a lui assassiné 17 personnes, le 14 février dernier, dans un lycée de Parkland, en Floride. Une tuerie qui a entraîné un grand mouvement de protestation visant la vente libre d'armes à feu, aux États-Unis.

