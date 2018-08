Épuisé, Musk sera-​​il forcé de faire un pas de côté?

Le milliardaire de 47 ans, reconnu comme l'un des innovateurs les plus en pointe aux États-Unis, doit-il prendre du champ ou doit-on lui adjoindre un numéro 2? Les solutions paraissent limitées. «Le conseil d'administration de Tesla doit agir et trouver un directeur des opérations dès que possible», réclame Ross Gerber, un des actionnaires sur son compte twitter. «Il n'est pas sensé de laisser Elon se consumer de la sorte», ajoute cet inconditionnel du milliardaire.

M. Musk a donné vendredi un entretien émouvant au New York Times, dans lequel il se confie sur ses états d'âmes, fait rare chez les grands patrons qui incarnent le visage de leur entreprise. Il révèle travailler 120 heures par semaine, prendre un sédatif, Ambien, pour dormir et voir de moins en moins ses enfants et ses amis. Ces confidences ont provoqué le plongeon de près de 9% de l'action et tombent au moment où le constructeur de véhicules électriques haut-de-gamme est dans la ligne de mire du gendarme de la Bourse, la SEC.

Musk, l'homme à tout faire

«Il faut clairement un lieutenant à Elon Musk» sous le modèle de ce qui est déjà en place chez SpaceX, une des sociétés fondées par le milliardaire, affirme Charles Whitehead, professeur de droit à l'Université Cornell à New York. Les opérations au jour le jour de la société aérospatiale sont dirigées par Gwynne Shotwell, qui occupe la fonction de directrice générale déléguée. Tesla a songé à un tel schéma il y a quelques années et avait pensé à Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook, selon Elon Musk.

Le conseil d'administration n'envisage pas pour l'instant de relancer l'idée d'un tel arrangement, a confié vendredi une source proche du dossier. Chez Tesla, Elon Musk est l'homme à tout faire: il égratigne les journalistes et moque les spéculateurs sur Twitter et s'improvise directeur des usines Tesla de Californie et du Nevada. «Il sera très difficile pour Tesla de réussir sans son fondateur visionnaire», en déduit Scott Shane de l'université Case Western Reserve. Ce spécialiste de l'entrepreneuriat estime que c'est au moment où Tesla faisait son entrée en Bourse qu'il aurait fallu songer à un «management professionnel».

À court terme, M. Musk pourrait, selon les spécialistes, prendre un peu de champ pour se reposer comme ce fut le cas en 2011 d'Antonio Horta-Osorio, le PDG de Lloyds Banking Group. Découvert épuisé dans son bureau, ce banquier avait pris un arrêt de travail de quelques semaines et avait repris par la suite ses fonctions, avec succès.

(L'essentiel/afp)