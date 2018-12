Elle était pourtant sûre de nager avec des dauphins

Une sexagénaire a vécu un moment hors du temps, la semaine dernière au large de Hahei Beach, dans la péninsule de Coromandel. Des images extraordinaires, réalisées par un drone, montrent Judie Johnson nager seule dans l'océan quand soudain, trois animaux viennent joyeusement la rejoindre. «Une forme est passée sous moi, comme une énorme forme, et j'ai cru que c'étaient des dauphins. J'étais toute excitée, puis j'ai vu une grande tache blanche», raconte la nageuse à TVNZ.

Un frisson a parcouru tout le corps de Judie: des orques étaient en train de nager à côté d'elle. «Je me suis dit, elles mangent des phoques, et je porte une combinaison noire», explique la Néo-Zélandaise. Dans un premier temps, la sexagénaire a préféré sortir de l'eau. Mais la tentation étant trop forte, elle a repris son entraînement, et les trois orques – vraisemblablement un adulte, un jeune et un bébé – l'ont à nouveau rejointe. La nageuse se souvient avoir croisé le regard du plus grand spécimen. La peur, cependant, a rapidement laissé place à un sentiment plus serein.

«J'ai pensé que j'étais en train de vivre une expérience bouleversante», confie Judie. L'auteur de la vidéo, un touriste australien, a été très étonné de voir la sexagénaire retourner dans l'eau. «J'avais déjà vu des dresseurs être blessés par des orques en captivité, mais à l'état sauvage, je ne savais pas à quoi m'attendre», explique Dylan Brayshaw. Selon le Dr Regina Eisert, spécialiste de cette espèce, Judie ne courait aucun danger. Elle explique en effet que les orques sont en fait de grands dauphins «avec une peinture amusante». Les défenseurs de l'environnement demandent cependant aux nageurs de ne pas s'approcher des mammifères marins.

(L'essentiel/joc)