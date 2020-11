Donald Trump prêt à se représenter en 2024

Donald Trump s'est-il résigné à accepter la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle? Pour la première fois le président américain toujours en fonction a évoqué la victoire de son adversaire, dimanche. Si le contenu du tweet visant à contester le résultat est du même acabit que les précédents, le ton a changé: «Il a gagné parce que l'élection a été truquée».

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Une évolution sémantique loin d'être anodine alors qu'un remise en cause du résultat de l'élection devant les tribunaux semble s'éloigner au fil des jours. Une semaine après l'annonce de la victoire du candidat démocrate, les avocats de Donald Trump n'ont pas été en mesure d'apporter le moindre élément prouvant une éventuelle fraude électorale. Dans le même temps, Joe Biden confirmait sa victoire dans l'Arizona, ainsi qu'en Géorgie, limitant plus encore la marge de manœuvre du président sortant.

L'investiture le 20 janvier

Celui qui exècre les «perdants» refuse toujours de concéder sa défaite auprès de Joe Biden. Sur le plan institutionnel, les prochaines échéances qui se dessinent vont pourtant le mettre face à la réalité. Le 8 décembre, les résultats officiels seront proclamés. À partir du 14 décembre, les grands électeurs devront transmettre leur vote au Sénat, à Washington. Rappelons que, d'après le décompte effectué, Joe Biden dispose de 306 grands électeurs, contre 232 pour Donald Trump.

Le prochain président sera ensuite nommé par le Congrès le 6 janvier, avant l'investiture officielle le 20 janvier. Que deviendra Donald Trump à ce moment là? Un retour à la télévision a été imaginé, lui-même a évoqué un possible départ à l'étranger. Mais la perspective la plus envisageable à ce jour consiste à préparer son come-back dans l'arène en 2024. D'après le «New York Times» et «CNN», le futur ex-président songerait même à annoncer sa candidature.

Trump and aides have had discussions about mounting a comeback run in 2024 should he lose reelection to Biden, an adviser tells me. No word whether he would do it. But the subject has come up, I'm told. — Jim Acosta (@Acosta) November 5, 2020

Fort de 71 millions de voix, soit davantage qu'en 2016, et d'une base de supporters que les élus républicains ne souhaiteraient perdre pour rien au monde, Donald Trump sait qu'il est, à l'heure actuelle, le plus armé dans son camp pour cette échéance à long terme. Histoire d'agiter encore un peu plus le paysage politique américain...

