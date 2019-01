Face à l'horreur, il décide de dénoncer sa copine

Une jeune femme de 25 ans est accusée d'avoir abattu la mère de son ex-compagnon et grand-mère de l'un de ses enfants, il y a quelques jours, à Spokane (Washington). Sous les yeux de sa progéniture, Ashley Horning a ouvert le feu sur Christina Powell, 48 ans. Après le meurtre, l'Américaine n'est pas allée bien loin: elle a marché un peu plus d'un kilomètre et s'est assise sur un banc. Elle a ensuite envoyé un message à son petit ami actuel pour lui annoncer qu'elle allait mettre fin à ses jours.

Zachariah Gardner a accouru en catastrophe auprès d'Ashley et n'a pas hésité longtemps: «Pour résumer, je l'ai prise avec moi parce que je sentais que quelque chose était arrivé», explique le jeune homme à KXLY. Gardner s'est ensuite retrouvé dans une position fort inconfortable lorsque sa compagne lui a montré un commentaire Facebook annonçant qu'elle était recherchée pour le meurtre de Christina Powell.

«C'était une femme bien, je vous l'assure»

«C'était une situation angoissante. Je lui ai dit que j'allais la dénoncer, et elle a accepté», explique l'Américain. Après le coup de fil de Gardner, la police a débarqué en moins d'une minute. Selon son petit ami, Ashley était angoissée, dépressive et voulait la garde de ses deux enfants, qui vivaient chacun avec leur père respectif. Les deux hommes avaient sollicité des mesures d'éloignement contre la jeune femme, ce qui ne l'a visiblement pas empêchée de s'introduire dans une des maisons.

«La connaissant, ce n'était pas quelque chose qu'elle serait normalement capable de faire, ou qu'elle voudrait faire. C'était une femme bien, je vous l'assure. Manifestement, certaines personnes ont du mal à le croire en ce moment», conclut Zachariah Gardner, qui sortait avec la jeune femme depuis quelques semaines. Mise en examen pour meurtre au second degré, Ashley a été incarcérée et sa caution fixée à un million de dollars.

