L'île paradisiaque s'est transformée en enfer

Un incendie s'est déclaré samedi sur une minuscule île touristique du Honduras, détruisant de nombreuses maisons et forçant l'évacuation de 400 personnes mais sans faire de victime, selon les autorités locales. Un énorme nuage de fumée noire s'est élevé au petit matin au-dessus de l'île de Guanaja, située dans les Caraïbes, au large de la côte nord du Honduras, où les 6 000 habitants vivent principalement du tourisme.

Des hélicoptères militaires effectuaient des rotations pour larguer de l'eau sur les flammes qui ont détruit au moins trente habitations et forcé l'évacuation de quelque 400 personnes, selon un bilan provisoire des pompiers. Quatre personnes ont été hospitalisées pour des brûlures.

L'origine de l'incendie, qui s'est déclaré tôt samedi matin dans une maison du bord de mer, avant de rapidement se propager, est encore inconnue. L'île de Guanaja, qui mesure 19 km carrés, est l'une des trois îles de la baie du Honduras avec celles de Roatan et Utila.

Pray for Guanaja it’s been the saddest news in years God be with all low cay ❤️ #TogetherWeCan???? pic.twitter.com/3WqLUzb5mI