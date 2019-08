Il trouve un bébé mort dans le frigo de sa mère

Adam Smith, un habitant de Saint-Louis dans le Missouri, est sous le choc. Alors qu'il vidait l'appartement de sa mère, emportée par le cancer il y a une semaine, l'homme de 37 ans a fait une macabre découverte. Dans le congélateur, l'Américain est tombé sur une boîte dans laquelle se trouvait le corps d'un bébé «momifié». «D'aussi loin que je me souvienne, cette emballage a été placé dans chaque congélateur, dans chaque maison, dans laquelle nous avons vécu depuis au moins vingt ans», a-t-il confié à la chaîne KMOV-TV.

Selon les déclarations antérieures de sa mère, le contenu de la boîte était censé être un vieux morceau de gâteau de mariage, dont la vieille femme n'arrivait pas à se séparer. Adam, qui n'y croyait guère, pensait qu'il s'agissait de liasses d'argent et n'a jamais tenté d'en savoir plus. «Jamais je n'aurais cru qu'il s'agissait d'un bébé. Il avait encore de la peau, des cheveux et tout le reste», a-t-il déclaré.

En attendant l'autopsie qui permettra de déterminer la cause et la date du décès, Adam émet une hypothèse qui fait froid dans le dos: il s'agirait peut-être de sa petite sœur. «Maman m'avait dit que ma sœur était morte lorsque j'avais 8 ans. Maintenant, je veux obtenir des réponses et je devrais faire sans les explications de ma mère.»

(L'essentiel/szu)