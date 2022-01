Un enfant de 2 ans sauve sa famille d’un incendie

Le petit Brandon Dahl n’a que 2 ans, mais il a déjà gagné ses galons de héros. Le 15 janvier à Alvord (Texas), l’enfant est sorti de son lit pour aller réveiller ses parents. Un incendie s’était déclaré dans la maison et l’odeur de la fumée avait réveillé le garçonnet. Récemment infectés par le Covid-19, Nathan et Kayla ont perdu l’odorat et n’ont pas senti le danger.

«Il a tapoté sur mes pieds, toussait et disait «Maman, chaud. Maman, chaud». Je me suis retournée et tout ce que j’ai pu voir, c’étaient des flammes dans le cadre de la porte», raconte la mère de famille à «Good Morning America».

«Nous n'avions que quelques secondes»

Grâce à l’intervention de Brandon, les Dahl et leurs cinq enfants ont pu quitter leur maison avant qu’elle ne soit totalement détruite par le feu. Il faut dire que Nathan Dahl, pompier bénévole depuis six ans, avait déjà préparé ses enfants à réagir en cas d’incendie. Il leur avait notamment appris à rester éloignés des objets pouvant potentiellement chauffer, comme la cuisinière, et les avait entraînés à évacuer le domicile. «Mon cœur a lâché. Dans ma tête, je savais déjà que la maison était condamnée. Il fallait que nous sortions», raconte le Texan à WFAA.

Selon lui, tout est allé extrêmement vite. «Nous n’avions que quelques secondes. Ce n’est rien de moins qu’un miracle», estime Nathan, qui ajoute qu’aucune alarme ne s’était enclenchée. Une fois à l’extérieur, la famille n’a pu qu’assister à la destruction de son habitation et de ses deux voitures. «Il ne reste plus rien», confie Kayla. L’essentiel est là: toute la famille s’en est sortie sans mal. «Brandon nous a sauvés. Il a sauvé la famille entière. Il est notre petit héros», conclut sa maman.

